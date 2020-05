ASSE – Mercato : un autre gardien que Ruffier est aussi dans le doute

true

Alors que Claude Puel a clairement mis les choses au point sur la question des gardiens de but de l’ASSE, certains s’interrogent.

Dans les différentes interviews accordées ces derniers jours, l’entraîneur de l’ASSE Claude Puel s’est montré très clair. Jessy Moulin part pour être de nouveau numéro un la saison prochaine. Et la porte est ouverte à un départ de Stéphane Ruffier.

Mais l’ancien inamovible gardien stéphanois n’est pas le seul à être dans le flou. Alexis Guendouz, prêté cette saison à Pau, s’est confié à Poteaux Carrés sur sa situation. « Dans le flou » pour savoir si le club béarnais veut le conserver, le gardien des Verts attend également une clarification des choses avec Claude Puel. « Je vais bientôt avoir un rendez-vous pour discuter, pour savoir ce qu’ils veulent faire de moi. On va discuter pour voir comment on se projette la saison prochaine. Que ce soit du côté de Sainté ou de Pau, je suis un peu dans l’incertitude actuellement. »

Régulièrement en contact avec Fabrice Grange, entraîneur des gardiens de l’ASSE, Guendouz imagine deux scénarios idéaux. « Franchement, jouer en Ligue 2, ce serait monter d’un échelon, jouer en professionnel donc c’est très intéressant. Maintenant, être numéro 2 à Saint-Etienne, c’est très intéressant aussi ». Une chose est sûre, être numéro trois derrière Moulin et Ruffier ou Bajic n’est pas un statut qui lui conviendrait. « Ce serait être parti deux ans et revenir à la même place, sans progresser. On n’en pas discuté mais moi je ne vois pas mon avenir comme ça », conclut Guendouz.