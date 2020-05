ASSE – Mercato : Buisine nommé directeur du recrutement (officiel)

true

L’ASSE ne devrait plus tarder à officialiser l’arrivée d’un renfort qui pourrait donner un bol d’air bienvenu à Claude Puel en vue du mercato estival : Jean-Luc Buisine.

Claude Puel n’a pas attendu le déconfinement pour travailler sur le recrutement estival de l’ASSE. Entouré des spécialistes des transferts qui œuvrent au sein du club ligérien, le coach des Verts a déjà mis la main à la pâte pour creuser différentes pistes en qui il croit pour la saison prochaine.

Plusieurs noms ont déjà été fuité mais aujourd’hui aucun renfort n’a encore posé ses valises dans le Forez. Pas même Jean-Philippe Krasso, malgré les fortes rumeurs tournant autour de l’arrivée de l’attaquant d’Épinal. La seule véritable certitude, à ce jour, reste finalement la signature de Jean-Luc Buisine.

Buisine chapeautera le recrutement de l’ASSE

« Jean-Luc Buisine est officiellement nommé Directeur du recrutement de l’AS Saint-Étienne, indique un communiqué ce mercredi. Placé sous la responsabilité de Claude Puel, Manager général, il aura pour mission de mettre en œuvre la politique de recrutement adossée au nouveau projet sportif.Ancien joueur professionnel de Rouen, Lille et Strasbourg (il a disputé près de 400 matches de Ligue 1 et Ligue 2), Jean-Luc Buisine possède une longue expérience et une grand expertise dans le scouting. De 2003 à 2011, il a participé au redressement du LOSC où il a notamment détecté de nombreux jeunes à fort potentiel mais aussi des joueurs au parcours atypique, devenus internationaux et Champions de France sous le maillot lillois. Puis, en 2011, il a rejoint Monaco, alors en Ligue 2 et désireux de concentrer ses efforts sur le développement de jeunes joueurs. Il a ainsi contribué au retour du club monégasque parmi l’élite. De 2013 à 2019, il a pris en charge le recrutement du Stade Rennais où, avec le staff technique en place, il a constitué l’ossature de l’équipe victorieuse de la Coupe de France la saison dernière. »