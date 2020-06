ASSE – Mercato : un cador portugais frappe à la porte pour Vagner !

true

Il se confirme que le Stade Brestois est en pôle pour accueillir Vagner Dias Goncalves, l’attaquant capverdien de l’ASSE. Mais celui-ci intéresserait aussi un top club portugais…

Prêté ces deux dernières saisons à Nancy, Vagner Dias Gonçalves est annoncé sur le départ à l’ASSE. Comme indiqué dans nos colonnes, le club forézien, qui a déjà transféré Franck Honorat au Stade Brestois pour 5 M€, compte sur la vente du Capverdien et sur celle d’Harold Moukoudi pour renflouer ses caisses et ne pas avoir à céder Denis Bouanga et Wesley Fofana, deux éléments que Claude Puel veut absolument garder.

Gueye aussi sur le départ

Pour Vagner, les dirigeants stéphanois ont déjà reçu deux offres qui émanent de Brest et de Metz. Et selon Manu Lonjon, c’est le club breton qui tient la corde. « Il y a des offres de Brest et de Metz, mais aussi d’un Top 4 du championnat portugais. Vagner est très sollicité. Il y a aussi Ludogorets, mais le club le plus avancé, ce serait Brest », a confié le spécialiste des transferts, qui a aussi indiqué que Makhtar Gueye avait « une touche en L2 » et qu’il était « sur le départ ». D’après nos informations, le club en question est l’ESTAC, où Laurent Battles connait bien le joueur. Quant à Vagner, l’ASSE demande au moins 5 M€ pour son transfert. A noter que le Capverdien n’est pas un inconnu au Portugal, lui qui avait évolué à Gil Vicente.