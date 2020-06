ASSE – Mercato : un départ officialisé dès aujourd’hui ?

true

L’attaquant de l’ASSE, Franck Honorat, n’a jamais été aussi proche du Stade Brestois. Il est même en Bretagne depuis hier.

Les informations se suivent et ne se ressemblent pas au sujet de l’attaquant de l’ASSE, Franck Honorat. Courtisé, comme vous le savez, par le Stade Brestois, le joueur était déjà considéré comme ancien Vert en fin de semaine dernière. Pour un montant avoisinant les 5 millions d’euros.

Hier, néanmoins, on apprenait, de la part du quotidien local Le Progrès, que le deal entre l’ASSE et le SB 29 était loin d’être acté. Et que les dirigeants bretons n’avaient aucune intention de payer les 5 millions d’euros jusque-là évoqués. Quelques heures plus tard, il semble que les discussions avancent. Et plutôt bien même.

Visite médicale imminente

Franck Honorat est même arrivé à Brest depuis quelques heures, maintenant. On ne doute pas que la visite médicale soit imminente et que l’officialisation du transfert suive. Une bonne opération (financière) pour les Verts et un souhait exaucé pour le joueur qui aura davantage de temps de jeu et un salaire revu à la hausse.