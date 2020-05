ASSE – Mercato : un futur postulant chez les Bleus recruté par Puel ?

true

Interrogé dans L’Équipe, l’entraîneur de l’ASSE Claude Puel admet qu’il n’aura plus les coudées franches pour recruter cher au mercato.



Claude Puel a mis les choses au clair. Longuement interrogé dans L’Équipe, l’entraîneur de l’ASSE a fait savoir qu’il croyait toujours au projet stéphanois et ce n’est pas en raison de la morne saison qu’il vient de traverser qu’il va changer son fusil d’épaule.

Aussi, l’ancien coach du LOSC n’a pas caché quelques éclats de voix en interne, mais rien qui ne vienne lui faire voir l’avenir tout en noir. Ensuite, Puel a évoqué son travail auprès de ses joueurs afin que les Verts puissent franchir un cap à l’avenir. Certains d’entre eux ont déjà un potentiel évident à ses yeux.

« Maçon a un potentiel qui peut l’amener à un très haut niveau »

« Je suis dans la position d’un bâtisseur d’effectif. Je table sur des jeunes qui ne vont pas représenter un investissement lourd. Yvann Maçon, par exemple, a un potentiel qui peut l’amener à un très haut niveau, a-t-il glissé dans le quotidien sportif. À Monaco, j’avais pris Éric Abidal en amateur, à Lyon-Duchère. À Lille, Adil Rami à Fréjus et Aurélien Chedjou. À ce propos, je trouve plus sain qu’on soit davantage exigeants dans nos signatures professionnelles. Le modèle ne doit plus être celui qui consiste à faire signer des jeunes pour encadrer la réserve. On doit les former pour jouer en équipe première. Le joueur doit rester au centre du jeu. On doit trouver un panachage entre les jeunes et des joueurs matures pour les encadrer. »