ASSE – Mercato : un gros coup de froid sur la piste Giannoulis !

A l’instar de l’ASSE, le PAOK Salonique a besoin d’argent et ne compte pas faire de cadeaux aux Verts pour Dimitris Giannoulis.

En quête d’un latéral gauche mais disposant de peu de moyens, l’AS Saint-Etienne ne désespère pas de recruter le latéral grec du PAOK Salonique Dimitris Giannoulis (24 ans). Pour autant, ce transfert – qui ne pourra pas intervenir avant le mois d’août – s’annonce déjà être un casse-tête à finaliser. En effet, comme le rapporte « Sportime », le PAOK n’a aucune intention de faire de cadeau pour leur défenseur.

Trauco c’est non, Katranis pour baisser le tarif ?

Le club grec a déjà refusé la possibilité d’un deal incluant un troc de joueur avec Miguel Trauco. Le PAOK a jugé les prétentions salariales du Péruvien trop élevées. Si la formation héllène est éventuellement prête à récupérer Alexandros Katranis (Atromitos) pour baisser le prix, une somme d’argent est quand même attendue.

C’est d’ailleurs là que le bat blesse puisque l’ASSE n’a aucune capacité d’investissement et est loin de pouvoir mettre les 4 M€ sur la table pour Giannoulis. Il faudra que les Verts réussissent quelques belles ventes avant d’envisager la venue de ce prometteur latéral. En attendant, c’est avec Gabriel Silva et Timothée Kolodziejczak que Claude Puel entend composer. Miguel Trauco n’est aujourd’hui plus qu’un numéro 3 au poste… Comme Sergi Palencia à droite.