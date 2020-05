ASSE – Mercato : un protégé de Puel bientôt chez les Verts ?

false

Selon un site internet anglais, le milieu de terrain de Leicester, Nampalys Mendy, intéresserait Claude Puel et l’ASSE lors du mercato d’été.

L’information est donnée ce matin par le site internet Leicestershire Live, et reprise par poteaux carrés. L’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice, Nampalis Mendy, qui a évolué sous les ordres de Claude Puel à Nice ainsi qu’à Leicester, serait dans le viseur de l’ASSE lors de ce mercato.

Le joueur, qui avait déjà été annoncé à l’ASSE il y a quelques mois, est aujourd’hui en fin de contrat avec Leicester. Et pourrait en effet s’inscrire dans la logique du club stéphanois, touché par la crise du COVID-19, et qui va tenter des faire des coups peu onéreux lors des semaines qui viennent. Autre évidence, Mendy connaît bien Puel et pourrait donc avoir envie de travailler à nouveau sous ses ordres.

Courtisé par d’autres clubs

Méfiance, tout de même. Les salaires offerts aux joueurs en Angleterre n’ont aucune mesure avec ceux attribués en France. Par ailleurs, et c’est le site anglais qui l’affirme, Mendy serait également suivi par Leeds, l’Udinese et le club turc de Trabzonspor.