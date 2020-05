ASSE – Mercato : un recalé de Puel dans le viseur du Milan AC ?

true

Très peu utilisé par Claude Puel depuis son arrivée à l’ASSE, Bilal Benkhedim serait dans le viseur de plusieurs formations, dont le Milan AC.

L’info peut surprendre compte tenu de sa « petite » saison mais selon RMC, Bilal Benkhedim, le jeune milieu offensif de l’ASSE, est dans le viseur de trois clubs, et non des moindres puisqu’il s’agirait de l’OGC Nice, de Valence et du Milan AC.

🤞 @Zaydou_Youssouf, véritable porte-bonheur des Verts cette saison ! 🍀 Le milieu de terrain est le Stéphanois qui a eu le plus d’impact sur le rendement comptable de l’#ASSE 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 24, 2020

Benkhedim s’était illustré en Gambardella l’an dernier

Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur de 19 ans n’a disputé que 6 matches (1 but) avec l’équipe première de l’ASSE cette saison. Claude Puel l’avait laissé en réserve depuis le début de l’année 2020 mais il s’était illustré lors de la campagne victorieuse en Coupe Gambardella, la saison passée. Le joueur déniché par Rafik Allaf, ancien recruteur des Verts viré par le club forézien l’an dernier (et aussi à l’origine des arrivées de Wesley Fofana et Mahdi Camara), avait notamment inscrit un but et délivré une passe décisive pour Charles Abi lors de la finale remportée au Stade de France contre Toulouse (2-0).