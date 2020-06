ASSE – Mercato : une date est avancée pour la signature d’Aouchiche (PSG) !

true

L’arrivée d’Adil Aouchiche à l’ASSE pourrait ne pas être officialisée avant la mi-juillet, pour un motif d’ordre juridique.

Adil Aouchiche, présenté comme étant une pépite du PSG, va-t-il (enfin) signer à l’ASSE ? Pour l’heure, le dossier traîne en longueur. Plus de deux semaines après sa visite des installations de L’Etrat, le milieu du PSG, en fin de contrat, ne s’est pas encore engagé avec les Verts. De quoi remettre en cause son arrivée dans le Forez ? Non, d’après un journaliste, Bernard Lions.

« Aouchiche aura 18 ans le 15 juillet. Il ne faut pas s’attendre à une officialisation avant », a confié celui qui suit les joueurs stéphanois pour le compte de L’Equipe dans un entretien au Podcast Sainté Inside. En effet, les agents ne pouvant être commissionnés sur des transferts de joueurs mineurs, l’officialisation pourrait du coup se faire le 16 juillet selon Lions, qui s’est montré élogieux sur Aouchiche tout en formulant certaines réserves.

« Porter le n°10, jouer à l’ASSE, à Geoffroy-Guichard, il faut être costaud »

« C’est un joueur extrêmement prometteur mais il a 17 ans. Il n’a joué qu’1 match de L1. Porter le n°10, jouer à l’ASSE, à Geoffroy-Guichard, il faut être costaud. » L’avenir dira si c’est bel et bien le cas.