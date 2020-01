ASSE – Mercato : une menace enfin éloignée pour M’Vila ?

true

Le journaliste Manu Lonjon assure qu’il n’y aucune discussion en cours entre Galatasaray et le milieu de terrain de l’ASSE Yann M’Vila.

Le cas Yann M’Vila fait débat à l’ASSE. Quand il est à son meilleur niveau, comme lors de sa première saison et demie dans le Forez, le milieu défensif est indiscutable. Mais quand il est moins bien, comme depuis août, son gros salaire lui est reproché, de même que certaines de ses demandes (Ghislain Printant successeur de Jean-Louis Gasset, prime réclamée à ses dirigeants, etc).

De fait, il ne semblerait pas que l’ancien Rennais figure dans les petits papiers de Claude Puel pour l’avenir. Mais pas question pour autant d’envisager un départ cet hiver. M’Vila l’a dit à l’ouverture du mercato : il terminera la saison à l’ASSE et verra en juin avec ses dirigeants s’il est temps que leurs routes se séparent.

Il n’y a aucune négociation en cours entre Yann M’vila ( ASSE) et Galatasaray. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) January 26, 2020

Cela n’a pas empêché les rumeurs à son sujet de fleurir. Il a été question d’intérêts de clubs anglais mais aussi des Turcs de Galatasaray, toujours friands de joueurs « made in L1 ». Le journaliste Manu Lonjon assure cependant qu’il n’y aucune négociation en cours entre le M’Vila et Cim Bom. Ce qui, si c’est vrai et sachant qu’il ne reste que trois jours avant la clôture du mercato, signifierait que le milieu de terrain reste réellement à Saint-Etienne jusqu’en juin !