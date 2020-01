ASSE – Mercato : une nouvelle rumeur fait tousser Yann M’Vila

true

David Wantier est clair ce vendredi dans Le Progrès : un virage pourrait s’opérer dans le mercato de l’ASSE la semaine prochaine.

C’est faux. Il n’y a rien du tout à cette heure. https://t.co/xt5ZhCFwDm — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) January 16, 2020

« On sait que le mercato d’hiver n’est pas la période la plus simple, explique le responsable de la cellule recrutement dans le quotidien régional. La plupart des clubs ont validé leur budget et il faut débloquer des fonds pour investir. Moi, je suis au service du club et de l’institution, mais on envoie personne dehors. Pour l’instant, on en est au stade des discussions. »

M’Vila pas en contact avec Galatasaray ?

Yann M’Vila (29 ans) fait-il partie des joueurs en question ? Le milieu de l’ASSE était absent dimanche contre le FC Nantes à Geoffroy-Guichard (0-2) en raison a priori d’un léger accident de la route qui aurait du mal à passer. Des soucis familiaux ou un mystérieux virus pourraient aussi expliquer son absence devant les Canaris. Il n’en fallait pas plus pour soulever une nouvelle rumeur l’envoyant à Galatasaray cet hiver. Interrogé sur le sujet, Manu Lonjon a été limpide jeudi à l’heure du souper : « C’est faux. Il n’y a rien du tout à cette heure. »