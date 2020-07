ASSE – Mercato : Wahbi Khazri a failli signer ailleurs sur les conseils… d’un rappeur

true

Il y a deux ans, l’attaquant tunisien, encore au Stade Rennais, hésitait entre l’OM et l’ASSE. Le rappeur Akhenaton avait essayé de l’influencer.

L’Equipe du jour consacre une double page aux liens que l’Olympique de Marseille est en train de tisser avec le milieu du rap. Le club provençal a notamment financé un disque pendant le confinement, contenant uniquement des chansons originales à sa gloire et dont les bénéfices ont été reversés au milieu hospitalier.

De nombreuses figures du rap marseillais ont été interviewés pour les besoins de l’article, notamment Akhenaton, leader du groupe IAM. Et, surprise, on apprend que ce grand fan de football connaît plusieurs joueurs, dont Wahbi Khazri, à qui il a fait la publicité de l’OM quand le Tunisien était encore au Stade de Rennais et hésitait à rejoindre la Provence ou l’ASSE.

« Mes discussions avec mes amis footballeurs ? Je suis naturellement sur la retenue, sauf si un joueur me demande conseil. Lorsque Wahbi Khazri a failli rejoindre l’OM, il y a un an et demi, on a beaucoup parlé pendant ses discussions avec le club. Un jour, il a fini par me dire : « Finalement, c’est mort, je ne viendrai pas ». Leur confiance me touche mais je ne les oriente pas. »