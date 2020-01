ASSE – Mercato : Wesley Fofana n’est pas le plan A du Milan

true

Auteur de débuts remarqués mais apprécié de Claude Puel qui en a fait l’un de ses nouveaux hommes de base, Wesley Fofana (AS Saint-Etienne, 19 ans) commence à susciter quelques intérêts à l’étranger. Comme évoqué ces dernières semaines, le Milan AC ainsi que l’Everton de Carlo Ancelotti suivent avec attention le jeune Marseillais.

Le Milan privilégie la piste Marcelin (AJ Auxerre) pour l’instant

Il est cependant peu probable qu’une offre susceptible de faire réfléchir les dirigeants des Verts ne tombe cet hiver. Il n’est pas non plus certain que Fofana soit vu comme une réelle priorité au sein du club lombard. Même après l’échec du dossier Jean-Clair Todibo (ex-FC Barcelone, 20 ans), finalement prêté à Schalke04.

Faisant le point sur les dossiers de Paolo Maldini et de Zvonimir Boban au Milan AC, la version italienne de « Goal » assure que le défenseur de l’ASSE n’est qu’une alternative en cas de départ du jeune Matteo Gabbia (20 ans) à Parme. Ce ne serait même qu’un second choix derrière Harisson Marcelin (AJ Auxerre, 19 ans).

💬 Wahbi #Khazri : « #ASSENO ne sera pas évident mais on aura la chance de pouvoir compter sur notre public exceptionnel. Si on a fini 4e la saison dernière, c’est grâce à eux. » pic.twitter.com/dOGxLHKL4A — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 23 janvier 2020

Selon « RMC Sport », le défenseur bourguignon est également dans les bons papiers de l’AS Monaco qui aurait formulé une offre d’achat avec prêt dans la foulée. L’AJA a fixé la barre à 10 M€ pour son jeune talent (15 apparitions en Ligue 2).