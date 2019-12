ASSE – Mercato : Yann M’Vila concerné par l’opération dégraissage ?

false

Maillon fort de l’ASSE ces deux dernières saisons, Yann M’Vila déçoit par ses performances depuis cet été. Un départ au Mercato n’est pas à exclure.

Il y a deux ans, Jean-Louis Gasset avait usé de son carnet d’adresses pour redresser l’ASSE. Le coach à la casquette avait notamment fait appel à Yann M’Vila, qui cherchait à quitter le Rubin Kazan où il n’était plus payé. Après six premiers mois convaincants dans le Forez, l’ancien international (29 ans) a prolongé à l’été 2018, jusqu’en juin 2021, avec un contrat qui le situe tout en haut des plus gros salaires, chez les Verts, avec Wahbi Khazri.

Tout s’est compliqué au départ de Gasset

Seulement, après un exercice 2018-19 satisfaisant, l’ancien rennais n’a plus le même rendement depuis le départ de Gasset. Fini les matches pleins, les passes « Ligue des champions »… M’Vila, déjà moins à son affaire une fois Ole Selnaes parti en janvier dernier, avait milité pour que Ghislain Printant prenne le relai de Gasset, menaçant même de quitter le Forez s’il n’en était pas ainsi. Malgré la nomination de Printant, le milieu de terrain a tout de même cherché à s’en aller au coeur de l’été, déçu que la direction n’ait pas accepté de lui accorder l’augmentation de salaire qu’il avait sollicitée. Une demande qui a fortement agacé les dirigeants, tout autant que la floraison d’articles évoquant l’intérêt de clubs anglais et des Turcs de Fenerbahce.

📹 Un échauffement au pied d’une tribune en fête ! pic.twitter.com/kIzQHep64k — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 15 décembre 2019

D’indiscutable à très discuté

Egalement contrarié, le joueur avait séché l’entraînement quelques jours avant d’accepter de réintégrer le groupe le jour du départ en tournée en Angleterre, grâce à l’insistance de Printant. Mais depuis, un ressort semble s’être cassé. Sur le terrain, M’Vila n’a pas retrouvé son rendement passé. Il y a eu du mieux à l’arrivée de Claude Puel, mais une blessure est venue le freiner et son statut a changé. Alors qu’il enchaînait avec Gasset et Printant, le n°6 n’est plus aussi souvent titulaire avec Puel. Zaydou Youssouf et Mahdi Camara lui sont régulièrement préférés, voire Jean-Eudes Aholou. Remplaçant lors de la large victoire contre Nice (4-1), M’Vila était titulaire lors de la défaite à Reims (1-3) avant de jouer défenseur central à Wolfsburg (0-1), avec les « coiffeurs », puis de disputer l’intégralité de la raclée contre Paris (0-4). A l’approche du Mercato, son avenir paraît incertain et il n’est pas sûr que le club verrait d’un mauvais œil son départ.

« Il affaiblit l’équipe et ralentit le jeu »

En attendant, les critiques vont bon train. « Yann M’Vila, c’est un sénateur. Il il joue huit transmissions sur dix de façon latérale ou en retrait, et sa dernière action percutante doit remonter à l’époque où Nicolas Sarkozy était encore président de la République », avait glissé Jean-Michel Larqué, le mois dernier, sur RMC. Et la semaine passée, c’est le chroniqueur de Peuple Vert Joss Randall qui y est allé de son tacle. « Monsieur le Sénateur affaiblit l’équipe, ralentit le jeu. Il n’a pas l’état d’esprit ni l’investissement d’un professionnel de haut niveau. Il doit quitter le groupe, et surtout le club. Vite. Très vite. Et ça ne devrait pas poser de problème, puisqu’il y a seulement six mois de ça, Monsieur « menaçait » de nous quitter si d’aventure, ce n’était ni Gasset ni Printant qui serait ‘son coach-à-lui’ ». Pas sûr toutefois qu’une occasion de demander un bon de sortie se présentera si facilement, vu le salaire du joueur et son niveau actuel. Déjà que l’été dernier, il n’avait rien vu venir…