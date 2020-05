ASSE – Mercato : Yohan Cabaye serait fixé sur son sort

true

Recruté l’été dernier, Yohan Cabaye dispose d’un contrat d’une saison plus une autre en option avec l’ASSE. Mais les Verts ne voudraient pas le garder.

Recruté tardivement à la fin de l’été dernier pour un an plus un autre en option, Yohan Cabaye a connu une saison 2019/20 très difficile, entre pépins physiques, petite forme due à plusieurs mois sans jouer avant son arrivée dans le Forez et résultats catastrophiques. Néanmoins, il était devenu titulaire après l’arrivée de Claude Puel.

Cependant, à 34 ans, il ne représente pas l’avenir. Sans compter que son salaire doit mal cadrer avec les finances d’une ASSE déjà dans le rouge avant la crise financière née de l’annulation des compétitions. Du coup, selon Manu Lonjon, le milieu de terrain aurait appris de la bouche des dirigeants verts qu’il ne serait pas conservé.

Il ne sera pas le seul à quitter l’ASSE à l’intersaison. Le Progrès a annoncé que neuf jeunes ne seraient pas conservés non plus. Sans compter tous ceux sur lesquels Claude Puel ne compte plus. Ça va bouger durant l’été à Saint-Etienne !