ASSE – Mercato : Yvan Neyou a déjà ses premiers supporters chez les Verts

Inconnu du grand public, Yvan Neyou ne l’est pas de l’ancien coach de Laval Manu Pires et de l’ex-stéphanois Allan Saint-Maximin.

Arrivé jeudi dernier à l’ASSE en prêt avec option d’achat en provenance de la réserve de Braga (D3 portugaise), Yvan Neyou (23 ans) n’est clairement pas le joueur le plus attendu de l’effectif de Claude Puel. Mais sur une année où le coach des Verts entend donner sa chance à de jeunes joueurs, le milieu camerounais a une vraie carte à jouer.

« Des qualités qui tapent à l’oeil »

Sur le site « Poteaux-Carrés », son ancien coach à Laval (National 1) Manu Pires n’a pas semblé surpris de cette signature. « Même si depuis il a surtout joué en réserve avec Braga, je ne suis pas surpris de le voir à Saint-Etienne. Aujourd’hui un garçon peut avoir de grandes difficultés dans un club et éclater dans un autre. Même s’il avait déjà une expérience en National 1 avec Sedan, Yvan était jeune quand je l’ai eu à Laval. Le club ne l’a pas conservé alors qu’il a des qualités qui tapent à l’œil. Quand on le voit jouer, on se pose la question de savoir pourquoi il n’a pas évolué un peu plus haut un peu plus tôt ».

« Le souvenir d’un joueur très gentil et très technique »

Coéquipier de Neyou à l’INF Clairefontaine, Allan Saint-Maximin (Newcastle) croit aussi beaucoup en ce milieu de terrain : « J’ai le souvenir d’un joueur très gentil et très technique. Il était apprécié de tous et je suis content qu’il soit aujourd’hui à l’ASSE. Je pense qu’il va passer des bons moments à Saint-Etienne. Yvan est une bonne personne, il a toujours travaillé dur. De notre promotion, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi. Je considère qu’il en fait partie, sa signature à Saint-Etienne en est une preuve. Il va avoir l’occasion de montrer toutes ses qualités », a expliqué l’ancienne pépite de L’Etrat.