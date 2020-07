ASSE – Mercato : Yvan Neyou, un discours qui va ravir les supporters

true

A peine arrivé dans le Forez, le milieu de terrain de l’ASSE, Yvan Neyou, s’est confié quant au stade Geoffroy-Guichard. Il en est raid dingue.

On l’a appris hier soir : l’ASSE a obtenu le prêt, avec option d’achat, du milieu de terrain du SC Braga, Yvan Neyou. Une surprise pour tous les supporters stéphanois qui ne s’attendaient pas à découvrir ce milieu de terrain camerounais de 23 ans, titulaire dans l’équipe B du club portugais évoluant en seconde division !

A peine arrivé, le joueur s’est retrouvé devant les caméras du club du Forez. Et a été très clair au sujet du stade Geoffroy-Guichard. Il est complètement sous le charme. « Geoffroy-Guichard ? La première chose qui me vient à l’esprit, c’est l’ambiance dans le stade. Cette saison, j’ai déjà regardé plusieurs matches de l’AS Saint-Etienne. Et quand on voit comment les supporters se battent dans n’importe quelles circonstances, qu’ils continuent de chanter que ça perde ou que ça gagne, ça donne des frissons. Je me disais même : imagine un jour que tu joues dans un stade pareil ! A aucun moment du match, tu ne peux pas lâcher. »