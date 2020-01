ASSE – Mercato : Yvann Maçon arrive chez les Verts (Officiel)

La réaction d’Yvann Maçon : « Je tiens d’abord à remercier mes coéquipiers et le staff sans qui je n’aurais pas pu en arriver là. Qu’ils continuent de faire ce qu’ils font de bien pour accéder à la Ligue 2 ! Ce serait totalement mérité ! Je continuerai en tout cas de les suivre de près. Je garder en souvenir mon premier match en National avec Dunkerque face au Red Star, c’est un match qui m’a forgé ! Merci également aux supporters pour la ferveur et les encouragements lors de mes quatre années passées ici. C’est quelque chose qui restera gravé à jamais. Cette arrivée en Ligue 1, à Saint-Etienne, c’est énormément d’émotions pour moi. C’est comme un rêve qui se réalise. C’est arrivé très vite et le plus dur reste à faire désormais. »