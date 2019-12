ASSE – Mercato  : Zaydou Youssouf, une grosse plus value en vue pour les Verts  ?

true

Zaydou Youssouf ne surprend pas son ex coach aux Girondins Jocelyn Gourvennec, qui annonce une belle plus value à venir pour l’ASSE.

Jocelyn Gourvennec, qui a connu Zaydou Youssouf aux Girondins de Bordeaux, n’est pas surpris par les bons débuts du numéro 28 des Verts depuis qu’il a rejoint l’ASSE. « Dans les entraînements avec les pros, on voit dès le départ comment le joueur réagit. Et parfois des jeunes mettent du temps à se mettre au niveau, à s’adapter au rythme. Et Zaydou s’est adapté tout de suite à l’exigence du haut niveau », a confié Gourvennec au site FootMercato.

Le Breton n’a pas hésité à lancer le nouvel international Espoirs très tôt. « Il avait 17 ans, je l »’ai lancé à un moment où l’équipe ne tournait pas forcément très bien. Je ne lui ai pas fait un cadeau en le faisant démarrer à cette période. C’est un garçon qui a joué assez tôt mais qui était prêt assez tôt aussi pour le haut niveau. »

« Les Verts ne l’ont pas acheté très cher et le revendront beaucoup plus cher»

Selon l’ancien nantais, Bordeaux, où Youssouf rechignait à prolonger alors que son contrat expirait en juin 2020, a été cédé à l’ASSE par défaut par les Girondins. « Je pense qu’il avait les capacités pour s’imposer mais il a été vendu car Bordeaux avait besoin de vendre. La raison était économique et peut-être qu’il n’avait pas le profil pour l’entraîneur. C’est dommage que des joueurs formés ne s’imposent pas dans leur club. Je ne suis pas surpris par son éclosion à Saint-Etienne. Ils sont gagnants dans cette histoire. Les Verts ne l’ont pas acheté très cher et le revendront beaucoup plus cher, ça c’est sûr. Il est en train de gagner en maturité, et le fait de travailler avec Claude Puel ou des partenaires comme Perrin, Debuchy, Cabaye, M’Vila, ça ne peut que l’aider pour la suite. Il avait peut-être besoin de quitter Bordeaux pour franchir un palier. »

L’ASSE a déboursé 2 M€ pour acheter le joueur, devenu international Espoirs cet automne, mais Bordeaux a gardé un intéressement sur son prochain transfert.