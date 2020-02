ASSE : Metz, l’OM, le manque de constance…Loïc Perrin répond à tout

true

Le défenseur et capitaine de l’ASSE, Loïc Perrin, était face aux médias il y a quelques instants. Et ce avant le choc face à l’OM, demain à 21 heures.

La défaite à Metz

« Le but avant la mi-temps nous fait du mal. On reprend un but sur une de leurs rares incursions. Il y avait la place de revenir. On est tombé sur un gardien qui a sorti un excellent match. Le fait de ne pas être constant pose des problèmes pour la confiance. On a la chance d’enchaîner les matchs. J’espère que le match de demain nous permettra de montrer qu’on est pas à notre place face au deuxième du championnat. «

L’OM

« C’est une affiche qui fait rêver. On manque de régularité. En championnat on a raté le match contre Nantes à domicile et à Metz. C’est une désillusion. On a pas été efficace. »

Le classement des Verts

« On est pas là où on veut être ni là où on devrait être. On aura encore des occasions de se replacer dans le classement. Le bilan on le fait après chaque match en fonction d’où on se situe. »

Les jeunes

« Chacun a envie de jouer. C’est normal qu’ils poussent vers la sortie les anciens comme moi. Moi aussi j’ai été à leur place. J’ai envie qu’ils réussissent et que l’équipe réussisse. William et Wesley sont très performants et très prometteurs. Ils progressent énormément. Ils sont bien entourés. Si on peut les aider à prendre de l’expérience c’est bénéfique pour nous. »