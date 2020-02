ASSE : Moukoudi, débuts ratés à Boro

true

Six mois et puis s’en va… Arrivé libre à l’ASSE l’été dernier, Harold Moukoudi, en fin ce contrat au Havre, avait préféré les Verts aux Girondins, notamment. Mais sa première partie de saison a été assez décevante et plutôt que de cirer le banc, comme il n’était plus qu’un 4e choix en défense centrale pour Claude Puel derrière Loïc Perrin, William Saliba et Wesley Fofana, l’international camerounais a préféré aller chercher du temps de jeu ailleurs. Ce sera à Middlesbrough, actuel 18e de Championship, et en prêt sans option d’achat, alors que L’Equipe avait évoqué une offre à venir de 15 M€ pour lui au début du Mercato…

A recap of yesterday’s action at Griffin Park 📹⚽️👇https://t.co/m4zBI77NTv — Middlesbrough FC (@Boro) February 9, 2020

« Je suis tellement heureux ! »

« Je suis tellement heureux ! C’est un super club, a confié Moukoudi sur le site de « Boro » (Propos traduits par Poteaux Carrés). J’ai joué ici en pré-saison et j’ai vu une bonne équipe, de bons joueurs et un groupe plus jeune. Pour moi, je pense que c’est le meilleur. Je veux aider l’équipe à progresser car je suis moi-même un jeune joueur. J’avais beaucoup de clubs qui me voulaient lors de ce Mercato mais j’ai choisi Boro. Je suis impressionné par le stade. En France, il n’a pas d’équivalent en L2. »

Et au joueur d’ajouter : « C’est bon pour ma progression d’être ici. J’essaierai d’être cool et agressif, d’apprendre la tactique et la mentalité du groupe, et de communiquer avec les autres défenseurs. Je vais devoir apprendre la langue – j’ai besoin de mon meilleur anglais. Je suis prêt à relever le défi. C’est un nouveau style de football pour moi, mais je pense que je peux m’imposer dans le football anglais. Je veux apprendre avec mes autres défenseurs et avec l’entraîneur, il a joué au même poste que moi, et je pense qu’il sera bon pour ma progression. »

Il a commencé par une défaite

Moukoudi ne s’en cache pas : titulaire au Havre, il n’a pas très bien vécu de devoir s’asseoir souvent sur le banc à l’ASSE… « Je viens ici pour avoir du temps jeu. Pour moi, c’est difficile de jouer une semaine et de ne pas jouer la semaine d’après. Je veux jouer chaque semaine ici et je vais travailler dur pour le faire. Il y a 24 équipes dans ce championnat, en France il n’y en a que 20, donc il y a plus de matchs à espérer ici. » Pour ses débuts, Moukoudi s’est incliné samedi à Brentford (2-3). Où sa responsabilité est engagée sur l’un des buts des Abeilles, ex club de Neal Maupay.