ASSE – Nîmes (2-1), les notes du match pour les Verts

RUFFIER (5)

Il a encaissé deux buts sur des coups de tête, mais un seul a été validé. Très peu sollicité le reste du temps, il a pointé la passivité de sa défense sur les buts nîmois, énervé.

DEBUCHY (5,5)

Dans son couloir droit, il a bataillé. Il a été mieux secondé en deuxième mi-temps avec Nordin qu’en première avec Honorat.

FOFANA (6)

De la tête, il a gagné tous ses duels, et ses jaillissements ont soulagé la défense. Du dynamisme à revendre. Il s’installe.

PERRIN (5,5)

Avec Fofana a ses côtés, c’est plus facile pour lui, comme avec Saliba. Et encadrer les jeunes, jouer sur son expérience et son sens du placement, il sait encore faire.

TRAUCO (5)

Un bon début de match avec une passe décisive pour Khazri, mais une relance dangereuse sur Deaux (28e) et surtout son duel perdu avec Ferhat sur le but nîmois ont entaché sa prestation.

CABAYE (5,5), puis M’VILA

Pour sa quatrième titularisation consécutive, Cabaye a livré une bonne première mi-temps. Des interceptions, de l’abattage. Remplacé par M’VILA, qui s’est mis au diapason.

DIOUSSE (5)

Invité surprise de la compo de Puel, le Sénégalais a fait preuve de discipline tactique et de combativité. Mais de là à penser qu’il a marqué des points…

HONORAT (3), puis BOUANGA

Titularisé à droite, Honorat est complètement passé à côté de son match. Improductif, il a eu une absence coupable sur le but nîmois. Le grand perdant de la rencontre. Remplacé par BOUANGA, dangereux dès son premier ballon (60e) et auteur d’un but refusé par le VAR (90e).

KHAZRI (7), puis CAMARA

Khazri a ouvert le score sur un bel enchaînement, avec un joli contrôle en pleine course et une frappe imparable du droit, avant de rater une balle de breal sur un centre d’Abi (19e) puis de douler la mise sur penalty. Incisif avec le ballon, agressif à la récupération, le Tunisien a confirmé son bon match au Paris FC. Remplacé par CAMARA, un changement tactique qui a eu pour seul effet de faire reculer l’équipe…

NORDIN (6)

Le petit ailier a été très remuant du début à la fin. Il a inquiété Bernardoni (10e, 90e) et provoqué le penalty du 2-0. Un vrai trublion !

ABI (6)

En pointe, le jeune attaquant a pesé. Il a offert un caviar à Khazri après un débordement côté droit (19e) et c’est lui qui a lancé Nordin sur le penalty. Toujours pas de but à Geoffroy-Guichard mais il s’affirme.

ASSE

A 2-0, les Verts se sont relâchés et ils se sont fait très peur sur la fin. Un succès aux forceps, qui fait du bien, à défaut de rassurer.