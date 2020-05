ASSE, OL : Caiazzo dénonce les recours d’Aulas

true

Alors que Jean-Michel Aulas a annoncé qu’il défendrait la cause de l’OL devant le tribunal administratif de Paris, Bernard Caiazzo, le président de l’ASSE, n’apprécie pas sa démarche.

Voilà plusieurs jours que Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, est vent debout suite à la décision de la LFP d’arrêter le championnat et d’entériner le classement. Sur la Chaîne l’Equipe, hier soir, le président lyonnais a répété son envie de voir la saison de Ligue 1 s’achever.

Jean-Michel Aulas a annoncé le dépôt de recours devant le tribunal administratif de Paris pour protester contre la décision prématurée d’arrêter le championnat.

« Il y aura sûrement des recours sur la manière dont on arrête, regarder si des clubs ont été désavantagés et d’autres avantagés. On ne s’interroge pas sur la raison pour laquelle ces décisions ont été prises et à qui elles profitent », a expliqué Aulas, qui a déposé deux recours devant le tribunal administratif de Paris.

Une démarche que Bernard Caiazzo, son homologue stéphanois, dénonce ce matin dans L’Equipe. « C’est le gouvernement français qui a interdit à nos clubs de reprendre et c’est le gouvernement allemand qui autorise les siens à le faire. Nous devons nous plier aux instructions, comme toutes les professions. Il faut faire confiance à ceux qui nous dirigent », a-t-il soutenu.