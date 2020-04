ASSE, OL : pourquoi le derby Sainté-Lyon est unique

true

Au cours d’un entretien accordé à Soccerpopulaire, Jérémy Clément est revenu sur ses passages à l’ASSE et à l’OL. Et sur le fameux derby.

Plutôt rare, mais pas unique. Dans la récente histoire du football français, nombreux sont les joueurs à avoir porté le maillot de l’ASSE, puis celui de l’OL, au cours d’une même carrière. Et peu importe l’antagonisme qui demeure entre les deux clubs phares de la région. Pour Jérémy Clément, milieu de terrain formé à Lyon, et ensuite passé au PSG et aux Rangers de Glasgow, ce ne fut guère un souci.

C’est du moins ce qu’il a confirmé au cours d’un entretien accordé au site soccerpopulaire. Extrait : « Je suis un joueur discret, qui n’a jamais fait trop de vagues. Je n’avais pas de crainte de passer de l’OL à Saint-Etienne. Oui les deux clubs ont cette rivalité, mais je pars du principe que lorsqu’on donne tout à l’instant T pour le club, qu’on ne triche pas, les choses se passent bien. Et c’était mon cas. Après forcément, j’ai été chambré par quelques joueurs. Ça fait partie du jeu, mais j’ai été très bien accepté. J’ai été vite dans le bain de ce derby. Quand je suis arrivé à l’OL à 13 ans, il ne fallait pas s’habiller en Vert parce que le vert c’était Sainté. J’ai grandi avec ce match.

« Le départ en bus de Saint-Etienne à Lyon était incroyable »

Mais je joue au foot pour ce genre de rencontre. Quand j’y repense, c’était exceptionnel. Je revois des images, où nous partions du Stade, les supporters étaient interdits de déplacement. Le départ en bus de Saint-Etienne à Lyon était incroyable, avec un bain de foule pour nous encourager. En plus de jouer pour le résultat, le classement, on joue pour une ville, pour des gens au club et qui sont attachés au club, pour une histoire. Ce sont des rencontres que tu joues pour le club, mais aussi pour les autres. »