ASSE, OL : quand Lacazette chambre Saliba par rapport aux Verts

Après la victoire en FA Cup hier, Alexandre Lacazette, formé à l’OL, a vanné son partenaire William Saliba, qui arrive de l’ASSE.

Le derby ASSE-OL s’est invité dans les vestiaires de Wembley, hier en début de soirée. Après qu’Arsenal a remporté sa 14e FA Cup aux dépens de Chelsea, les Gunners ont fêté comme il se doit ce trophée sauvant leur terne saison en Premier League. Le champagne a coulé à flots… et les vannes aussi !

Ainsi, les caméras de télévision ont surpris l’ancien Lyonnais Alexandre Lacazette en train de chambrer l’ex-Vert William Saliba (qui n’a pas participé à la rencontre) : « On n’est pas à Saint-Etienne ici ! Tu gagnes les titres ici ». Double buteur et héros de la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang, lui-même ancien Stéphanois, a alors lancé au Gone « Oh calme-toi oh ! » avec ce sourire qu’on lui connaît.

Les deux Verts auraient pu rappeler au Lyonnais que le dernier des deux frères ennemis à avoir remporté une finale, c’était l’ASSE (Coupe de la Ligue 2013 contre Coupe de France 2012). Ou que Saint-Etienne a gagné plus de Coupes que l’OL (6 Coupes de France contre 5, 1 Coupe de la Ligue partout). Et qu’enfin, les deux se sont faits battre au Stade de France par le PSG lors des dix derniers jours…