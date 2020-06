ASSE, OL : une injustice faite aux Verts dénoncée par… Jean-Michel Aulas !

true

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas s’est indignée de la non montée en D1 des féminines de l’ASSE…

Ainsi en a décidé la FFF : les féminines du Havre évolueront en D1 la saison prochaine car elles comptaient 3 points de plus que l’ASSE à l’arrêt de la compétition, et ce alors que les Stéphanoises avaient un match en retard à disputer. Le président de la section féminine de l’ASSE, Jean-Marc Barsotti, espère pourtant toujours que les Amazones évolueront en D1 en 2020-21… « Je vous garantis qu’on sera en D1 la saison prochaine, a-t-il soutenu, dans Le Progrès. On demande juste à la Fédération d’appliquer ses propres règlements. On a déposé le dernier recours le 22 mai. Qu’est-ce qu’ils attendent pour prendre une décision ? S’il le faut, on ressaisira le CNOSF, le Conseil d’État, voire le tribunal administratif avec un référé en urgence par rapport au match d’Yzeure qui n’a pas pu se jouer. Aujourd’hui, je ressens plus qu’une injustice. »

Même Aulas a évoqué l’injustice !

Et à Barsotti d’ajouter : « Je sais que Roland Romeyer est en contact Noël Le Graët, qu’ils en parlent tous les deux. Jean-Michel Aulas a dit au COMEX que Saint-Etienne avait subi un préjudice et que ce n’était pas normal. Tout le monde pousse au club. Nos sponsors nous suivent aussi. On aura un budget équivalent à celui de Montpellier, de l’ordre de 1,5 à 1,6 millions d’euros. On ne va pas monter en D1 pour faire de la figuration. »