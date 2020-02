ASSE – OM : Puel, un retour de taille et un gros casse-tête à régler

true

William Saliba n’est plus invaincu avec l’ASSE cette saison. Battu à Metz (1-3) dimanche, le défenseur n’a pas fuit ses responsabilités. « En fin de première mi-temps, je perds ce duel et on prend le but juste après, a-t-il commenté. Je le prends pour moi. J’avais pourtant fait une bonne entame. Cette défaite fait très mal, elle est due à un manque de réalisme de notre part. C’est une bonne leçon. »

Vers un retour à une défense à trois ?

A Saint-Symphorien, Claude Puel avait aligné le futur joueur d’Arsenal aux côtés de Loïc Perrin, laissant Weley Fofana sur le banc alors que le jeune défenseur avait été très bon à Monaco (1-0) en Coupe de France aux côtés de Saliba. « Je m’appuie sur les joueurs qui donnent tout, sur tous ceux qui sont connectés, avait commenté Puel. Cette charnière a bien fonctionné à Monaco mais lors des matches précédents, avec Perrin et Fofana, ça s’était bien passé aussi. Les jeunes sont bien entourés avec Loïc. Il a la bonne parole. »

Des propos qui laissent entendre que le Castrais souhaite s’appuyer sur Perrin (34 ans), qui devrait arrêter sa carrière en fin de saison. Comme il paraît difficile de se priver de Fofana et Saliba, l’entraîneur des Verts pourrait se diriger vers une défense à trois mercredi contre Marseille. Un système qui lui permettrait peut-être d’aligner Denis Bouanga à gauche, dans un couloir où Miguel Trauco a failli à Metz. Mais à droite, Mathieu Debuchy est plus à l’aise dans une défense à quatre. Qu dire aussi du retour de Ryad Boudebouz, qui s’est entraîné lundi avec normalité et qui postule face à l’OM ?