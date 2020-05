ASSE, OM, LOSC, Girondins : une situation financière bien plus inquiétante que prévu ?

true

La situation financière de certains clubs de Ligue 1, confronté à l’impact de la crise actuelle, pourrait être dramatique dans les mois à venir.

C’est un article inquiétant pour l’avenir de plusieurs clubs français qui est publié par Mediapart et relayé par Poteaux Carrés. Le site indépendant évoque la situation financière des clubs français très impactés par la crise du Covid 19. Pour justifier le recours à l’emprunt de la LFP (224,5 millions d’euros) pour substituer aux droits TV non versés, Mediapart évoque des « documents confidentiels de la LFP » qui « contredisent l’optimisme de façade ». Plusieurs clubs sont même évoqués « au bord de la faillite ». L’OM, l’ASSE, les Girondins et le LOSC seraient les plus menacés.

Pour justifier ce constat aggravant, Mediapart publie des extraits des documents confidentiels de la LFP sur l’impact financier du Covid 19 sur les clubs de Ligue 1. Alors qu’un résultat net de -103 millions d’euros était attendu pour la fin de saison dans des conditions normales, l’impact de la crise serait chiffré à 438 millions d’euros. Au total, c’est donc un déficit global de 541 millions que pourraient totaliser les clubs français !

Sans préciser le nom des clubs, le document précise que quatre clubs pourraient donc présenter des déficits exorbitants, de 54,1 à… 206,3 millions d’euros ! Par ailleurs, quatre clubs devraient présenter des soldes nets de trésorerie négatifs, ce qui pourrait conduire à des cessations de paiement. Mediapart estime donc que sans des actionnaires solides pour remettre au pot, « on ne peut pas exclure que l’affaire ne se termine par des dépôts de bilan ». Un constat forcément inquiétant pour les mois à venir…