ASSE, OM : Ruffier, meilleur gardien de L1 derrière Mandanda ?

Mis au ban par Puel, Stéphane Ruffier vit une période trouble. Selon Jérôme Alonzo, l’ASSE se prive du meilleur gardien de Ligue 1 avec Steve Mandanda.

Ce vendredi soir, en finale de la coupe de France, Jessy Moulin gardera les cages de l’ASSE face aux stars du PSG. L’éternelle doublure est devenu numéro un chez les Verts sous l’égide de Claude Puel. Le coach du club du Forez est en conflit avec Stéphane Ruffier. À 33 ans, l’ex-international français se retrouve même troisième dans la hiérarchie derrière le jeune Stefan Bajic (18 ans).

Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’ASSE, Ruffier a même été mis à pied dernièrement par son club. Pourtant, depuis près de neuf années, le gardien formé à l’AS Monaco a montré sa valeur chez les pensionnaires de Geoffroy-Guichard.

Mais, la relation entre Ruffier et Puel est arrivée à un point de non-retour. Dans l’Equipe, Jérôme Alonzo, ex-portier de l’ASSE (1997-2001), a défendu le bilan du natif de Bayonne qu’il considère comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1. « Aujourd’hui, Saint-Étienne ne joue pas avec son meilleur gardien. C’est un constat froid et factuel. Le plus gros pari, c’est Claude (Puel) qui le prend. Jessy n’est pas au-dessus de Steph (Ruffier), qui reste le meilleur gardien de L1 après Steve Mandanda. »

Dans la suite de son propos, le consultant a émis des doutes sur la capacité de Moulin à gérer la pression inhérente au statut de titulaire. « Jouer un match à la vie, à la mort, Jessy sait faire. Il l’a déjà prouvé. Mais attention, Jessy change de panoplie. Le grand frère, le superhéros, tout cela, c’est fini. Que tu le veuilles ou non, quand tu es gardien numéro 1, tu deviens un des patrons de l’équipe. Personne ne sait s’il est prêt à ça. Quand tu es doublure, tu es préparé à jouer des coups. Et tu le restes dans l’imaginaire collectif (…). Même s’il est très fort mentalement, son nouveau statut change tout. Jouer toute une saison n’appartient pas à son ADN. Jessy doit gérer tout ça. Sur une saison, c’est du bingo. »