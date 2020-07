ASSE : Oussama Tannane ne regrette vraiment pas les Verts…

true

Dans un entretien à la presse néerlandaise, Oussama Tannane (ex-ASSE) a évoqué son joie retrouvée du côté du Vitesse Arnhem.

L’été dernier, l’AS Saint-Etienne avait accepté de prêter Oussama Tannane (26 ans) au Vitesse Arnhem sur la dernière année de son contrat chez les Verts. L’international marocain devait ensuite s’engager jusqu’en juin 2022 avec le club batave… Et c’est d’ailleurs ce qu’il a fait à l’issue d’un exercice 2019-20 encourageant (5 buts, 4 passes décisives en 17 matches).

Questionné par « Omroep Gelderland » sur son retour en Eredivisie, l’ancien joueur de l’Heracles et d’Utrecht ne regrette pas du tout son choix : « Je suis en forme et content d’avoir repris l’entraînement avec le Vitesse Arnhem. La saison prochaine je veux marquer plus de buts et être particulièrement important pour l’équipe. On a une équipe vraiment sympa, l’objectif est de se mêler à la lutte pour le top 5 ».

Et Oussama Tannane reconnaît sans peine avoir retrouvé une chose qu’il avait perdu lors de ses pérégrination à l’étranger, à l’ASSE ou encore à Las Palmas : sa joie d’être sur le terrain. « L’entraîneur me fait évoluer à un poste que j’affectionne, électron libre derrière les attaquants. Il me laisse exprimer ma créativité. Je me sens bien ici. Je veux me faire plaisir et jouer sans stress. Je veux être comme le garçon qui jouait petit dans le square mais avec efficacité », a glissé le Ben Arfa des quartiers Est d’Amsterdam…