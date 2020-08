ASSE : pas de nouveau cas de Covid chez les Verts, la préparation reprend !

true

Bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne : frappé par un cas de Covid-19 dans son effectif jeudi dernier, le club ligérien n’a pas de cluster dans son vestiaire. En effet, le joueur concerné immédiatement mis en quatorzaine suite à la positivité du test PCR, ce dernier n’a pas eu le temps de contaminer ses partenaires.

Selon « France Bleu Saint-Etienne », tous les tests passés samedi et lundi par les salariés du club se sont avérés négatifs et l’ASSE pourra s’envoler normalement pour la Bretagne et son stage de Dinard demain. Après l’annulation de la rencontre face au Herta Berlin vendredi dernier, les matches du Stade Rennais (mercredi) et d’Angers (samedi) ont également pu être maintenus.

Une bonne nouvelle dans l’optique du choc OM – ASSE prévu le 21 août prochain en ouverture de la Ligue 1 au Vélodrome. En effet, avec trois cas ou plus dans l’effectif (joueur + staff), la nouvelle « Commission Covid » de la LFP aurait pu décider de l’annulation de la rencontre. Cela ne devrait pas être le cas…