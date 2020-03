ASSE : Perrin, Cabaye, Hamouma, Khazri… quel avenir pour ces cadres stéphanois ?

true

La situation de Loïc Perrin, en fin de contrat, comme Yohan Cabaye, reste à éclair à l’ASSE. Idem pour Romain Hamouma et Wahbi Khazri.

Une grande vague de départs se profile en fin de saison à l’ASSE où Claude Puel entend faire le ménage. Mais la situation de certains cadres demeure flou.

Ok pour « l’un des plus beaux », car LE plus beau sauvetage sur sa ligne de l’histoire, c’est celui de @loicperrin_24 😉

Dans le temps additionnel et suivi d’un but égalisateur !

Capi 😍😍😍 https://t.co/aKGdUccQEs pic.twitter.com/qsyl5WjPk1 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 15, 2020

Perrin devrait raccrocher

A 34 ans et demi, Loïc Perrin est en fin de contrat. Le capitaine emblématique des Verts n’a pas encore annoncé sa décision mais il devrait raccrocher les crampons, pour préserver des genoux qui lui font de plus en plus mal. Yohan Cabaye est lui aussi en fin de contrat. Il ne s’était engagé que pour un an l’été dernier. L’ancien lillois est apprécié de Puel mais difficile de savoir s’il entre dans les plans du Castrais au delà de la saison.

Les desseins de Puel pour Romain Hamouma restent flous, là encore. Talentueux mais souvent blessé, l’attaquant va entrer dans la dernière année de son contrat et il dispose d’une reconversion au club. Wahbi Khazri, lui, a encore deux ans et demi de contrat. Le Tunisien a été cité en exemple par Puel en janvier, mais il était venu à l’ASSE essentiellement pour rejoindre Jean-Louis Gasset, parti au printemps dernier, et Yann M’Vila, sur le départ…