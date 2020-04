ASSE : Perrin, Rocheteau, Romeyer… Les hommages du club à Herbin se poursuivent

true

Lundi soir, l’AS Saint-Etienne a perdu l’une de ses légendes. En effet, Robert Herbin est décédé à l’âge de 81 ans.

Au club, durant toute la journée, on a fait en sorte de rendre hommage au Sphinx, d’abord joueur avant d’en devenir l’entraîneur emblématique, à la tête de l’équipe de l’épopée de 1976. Ambassadeur à vie de l’ASSE de son vivant, Robert Herbin a également eu droit à un nouvel honneur posthume ce mardi avec la décision de renommer le centre d’entraînement de L’Etrat, proche d’où il vivait, en son nom. D’autres Ambassadeurs à vie du club ont également pris la parole sur le site officiel du club pour raconter « Roby ».

Perrin : « Robert Herbin et l’ASSE sont indissociables »

« Robert Herbin et l’ASSE sont indissociables. On lui doit une grande partie de ce qu’est le club aujourd’hui. Ses exploits sont contés depuis des années et le seront encore pendant très longtemps. C’était une très grande fierté pour moi d’avoir été nommé Ambassadeur à vie du club à ses côtés et auprès d’autres grands noms qui ont construit la légende de l’ASSE. Je l’ai souvent croisé au centre d’entraînement de L’Étrat mais aussi plusieurs fois dans les vestiaires du Stade Geoffroy-Guichard, où nous échangions. Je pense qu’il m’appréciait et moi, j’admirais ce qu’il représentait », a notamment confessé Loïc Perrin, l’actuel capitaine.

L'admiration de notre capitaine pour une légende ! ? Loïc #Perrin: "Ses exploits sont contés depuis des années et le seront encore pendant très longtemps. C’était une très grande fierté pour moi d’avoir été nommé Ambassadeur à vie du club à ses côtés." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 28, 2020



Un peu plus tard, ce fut au tour de « l’Ange vert » Dominique Rocheteau, de conter Robert Herbin : « Robert Herbin était un guide charismatique qui savait tirer le meilleur de chacun. En tête à tête, il montrait sa sensibilité et son ouverture à la culture. On était tous les deux passionnés de musique, mais on n’avait pas les mêmes goûts. Je l’initiais à la musique rock et lui me faisait découvrir la musique classique ».

Romeyer justifie la décision du club de renommer le centre d’entraînement

En début de soirée, dans l’émission « Team Duga », ce fut au tour de Roland Romeyer d’y aller de son petit mot d’affection : « C’est une immense peine qui m’a envahi, une très grande tristesse quand ma fille m’a appris que Roby était mort. J’ai été très malheureux ». Son allocution ici :