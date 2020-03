ASSE : Pierre Ménès n’est pas encore totalement conquis par Saliba

true

Si, du côté de l’AS Saint-Etienne, beaucoup de fans regardent William Saliba avec les yeux de l’amour, le futur joueur d’Arsenal ne fait pas encore l’unanimité aux yeux de tous les observateurs… Et notamment chez Pierre Ménès.

S’il voit dans le natif de Bondy un potentiel certain pour l’avenir, le consultant du CFC a émis quelques réserves à l’occasion de son « Pierrot face cam » de lundi : « C’est un joueur intéressant, qui a de l’envergure. Il manque peut-être encore un peu d’expérience. On l’a vu avec le penalty qu’il a provoqué en demi-finale de la Coupe de France. Il manque peut-être un peu de vitesse mais il est très jeune. Il peut évidemment beaucoup progresser. En tout cas, il a un bon placement, une bonne lecture du jeu et, évidemment, un physique qui l’aide beaucoup ».

L’expérience qui lui manque aux yeux de Pierre Ménès, Saliba devrait pouvoir la combler à vitesse grand V la saison prochaine en Premier League. Il est en effet prévu que le jeune défenseur intègre directement l’effectif des Gunners et ne soit pas prêté à nouveau. En même temps, on devine qu’Arsenal aura cœur à lancer rapidement dans le grand bain son acquisition à 30 M€.