ASSE : pourquoi Claude Puel croit en Charles Abi

Au printemps dernier, Charles Abi avait été avec Bilal Benkhedim le grand artisan de la victoire des U19 de l’ASSE en Coupe Gambardella. Les deux joueurs avaient marqué au Stade de France en finale contre Toulouse (2-0). Neuf mois plus tard, Abi enchaîne les matches depuis l’arrivée de Claude Puel chez les Verts alors que Benkhedim est retourné en réserve malgré son but à Nîmes (2-1) le mois dernier en Coupe de la Ligue.

🛫 #PFCASSE, un déplacement qui n’est pas pour déplaire à @NordinArnaud, natif de la capitale ! pic.twitter.com/NMmsdej2eG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 17 janvier 2020

« Il a encore des manques »

Puel a évoqué la première partie de saison d’Abi, en conférence de presse. Et trouvé des circonstances atténuantes à l’inefficacité du jeune attaquant, qui n’a toujours pas fait trembler les filets cette saison. « Charles a de belles qualités physiques, des caractéristiques intéressantes, a confié le Castrais. Après, il a été formé sur le côté et on l’a resitué dans l’axes. Il a encore des manques. Il y a des choses qu’il doit acquérir. On travaille là dessus. Il y a toujours la volonté de faire progresser les joueurs, et pas seulement les jeunes. » En huit matches, Abi n’a tiré que trois fois depuis le début de la saison.