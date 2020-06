ASSE : première décision forte pour les Verts cet été

true

C’est décidé : l’ASSE partira en stage au mois d’août loin du Forez. Direction la Bretagne, juste après la finale de Coupe de France face au PSG.

C’est désormais une certitude : Claude Puel, arrivé sur le banc de touche de l’ASSE il y a plusieurs mois, aime cultiver sa différence. Et si le Castrais a déjà décidé de chambouler son effectif pour la saison prochaine, il a également décidé de modifier certaines habitudes.

Ainsi, le sacro-saint stage d’avant-saison dans la région stéphanoise n’aura plus lieu. Pas plus d’ailleurs qu’une tournée à l’étranger, rendue impossible en raison du coronavirus, et qui rappellera de mauvais souvenirs à ceux qui avaient suivi le périple américain de l’été dernier. Cette fois, et c’est Le Progrès qui nous l’apprend, les Verts partiront en stage en…Bretagne ! Quand ? Au mois d’août sans que l’on sache encore les dates avec précision.

Et pour cause, l’ASSE ne sait toujours pas quand elle disputera la finale de Coupe de France face au PSG. Seule certitude, le stage aura lieu après. Et avant, bien entendu, la reprise de la Ligue 1.