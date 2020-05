ASSE, PSG : la finale de la Coupe de France délocalisée ?

false

Alors qu’on ne sait toujours pas si elle se disputera, la finale de la Coupe de France, opposant l’ASSE au PSG, pourrait être délocalisée.

L’information est à prendre avec des pincettes. Elle est signée du Quotidien du foot qui, sur son site internet, explique que la prochaine finale de la Coupe de France, devant opposer l’ASSE au PSG comme vous le savez, pourrait avoir lieu dans une autre enceinte que le Stade de France.

A cette heure, impossible de savoir si cette fameuse finale, en raison de l’épidémie du coronavirus, se jouera. Et encore moins quand. Mais Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, aurait déjà pris les devants. Et notamment sur le plan économique. Extrait : « Début mai, le président Le Graët laissait d’ailleurs entendre qu’il allait négocier le prix avec le consortium. S’il paraît évident que ce dernier ne demandera pas les (environ) 1,5 million habituels, pour une enceinte appelée à rester vide, le coût restera toujours supérieur à celui d’un stade plus petit en province.

« Une délocalisation qui pourrait ainsi convaincre le gouvernement pour donner l’autorisation de jouer la finale avant la fin du mois de juillet. »

Et justement, la situation géographique a également été évoquée par la FFF. Saint-Denis qui abrite le SDF se trouve en Ile de France, zone toujours classée à risque aujourd’hui, mais aussi classée à haut risque en cas de deuxième vague(…)Une délocalisation qui pourrait ainsi convaincre le gouvernement pour donner l’autorisation de jouer la finale avant la fin du mois de juillet. »

Toujours selon le média, certains stades auraient déjà été évoqués. Sont ainsi évoqués ceux de Guingamp, d’Amiens ou encore de Caen. Dans un stade vide, de toute façon, peu importe où la finale se disputera….