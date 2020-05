ASSE, PSG : la finale de la Coupe de France pourrait se jouer avec les supporters !

true

Suite aux déclarations d’Edouard Philippe hier, la possibilité de voir la finale de la Coupe de France entre l’ASSE et le PSG se disputer en présence de supporters semble réelle.

La LFP a mis un terme à la L1 le 30 avril, deux jours après une intervention du chef du gouvernement expliquant que « la saison ne pourra pas reprendre » en raison du coronavirus. Mais jeudi, Edouard Philippe a indiqué qu’avec la phase 2 du déconfinement, les clubs pourraient reprendre les entraînements collectifs dès le 2 juin. Les matches, eux, restent interdits jusqu’au 22 juin.

🔴 La reprise du football en Europe : 🇩🇪 ✅ 🇵🇹 Reprise le 3 juin 🇪🇸 Reprise le 11 juin 🇹🇷 Reprise le 12 juin 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Reprise le 17 juin 🇮🇹 Reprise le 20 juin

🇪🇺 Reprise envisagée pour le 7 août 🇫🇷🇧🇪🇳🇱 Pas de reprise ❌ — Actu Foot (@ActuFoot_) May 28, 2020

De son côté, la LFP s’est réjouit de ces décisions. « Le contexte sanitaire s’améliore mais, le Premier ministre l’a rappelé, la prudence prévaut. Avec les nouvelles annonces du gouvernement, les entraînements vont pouvoir reprendre courant juin (le 2) et les clubs vont ainsi préparer au mieux la saison prochaine, qui démarrera en août ». Et à la LFP d’ajouter : « La très bonne nouvelle dans les déclarations du Premier Ministre, c’est que l’on peut espérer désormais une reprise en août avec une partie du public. Il faut penser aux acteurs du jeu et à nos supporters ».

Des propos qui laissent à penser que les finales de coupes nationales, prévues début août par la LFP (Coupe de la Ligue) et la FFF (Coupe de France), pourraient donc ne pas se disputer à huis clos, mais bien en présence des supporters. Le PSG, l’ASSE et l’OL sont concernés, avec une finale PSG-OL en Coupe de la Ligue et une finale PSG-ASSE en Coupe de France.