ASSE, PSG : Le Graët œuvre pour éviter le boycott des Verts, Caiazzo confirme

Noël Le Graët, le président de la FFF, a tenté de jouer les médiateurs concernant la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE.

Alors que la tenue de la finale entre Parisiens et Stéphanois reste en suspens, le président du directoire de l’ASSE avait prévenu il y a quelques jours. Pour lui, hors de question de jouer la rencontre à huis clos quitte à passer par la case boycott.

Depuis, Noël Le Graët a visiblement fait en sorte que les tensions s’apaisent. Dans les colonnes de l’Equipe, le président de la Fédération française assure que la position des Verts serait moins radicale aujourd’hui. « Leurs supporters souhaitaient, un peu comme nous, qu’il y ait du public. J’ai eu les deux présidents depuis, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Je suis persuadé qu’ils la joueront sans difficulté. Je pense les avoir convaincus sans avoir trop eu besoin d’insister. Ils aimeraient que ce ne soit pas à huis clos. Mais si on la fait début août, ce qui est la date la plus probable, Je ne pense pas que, d’ici là, on aura débloqué la situation. »

Pour le président de la FFF, il ne fait pas de doutes que l’ASSE disputera une éventuelle finale même sans public. « Saint-Etienne ne souhaite pas boycotter la finale. C’est un enjeu important pour le club. C’est sa seule chance de disputer une coupe d’Europe. Et pour le PSG, ce serait un bon match de préparation à la Ligue des champions, qui doit reprendre autour du 10 août, si le calendrier est maintenu. » Un revirement de position chez les Verts que Bernard Caiazzo n’a pas entériné. Reconnaissant toutefois que des discussions sont en cours. « J’ai dit à Noël Le Graët que l’on ferait réunion avec la Fédération, le PSG et l’AS Saint-Etienne quand on saura quand et comment se joue la finale. Pour l’instant, je ne veux pas y penser. Tout ce qui est matches, dans cette saison endeuillée, ne m’intéresse pas », a conclu le président du conseil de surveillance des Verts.