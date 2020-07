ASSE – PSG : Loïc Perrin a une bête noire dans le vestiaire parisien

true

Ce vendedi soir, Loic Perrin jouera son dernière match avec l’ASSE, en finale de la coupe de France. En face, il retrouvera Thiago Silva, sa bête noire.

Ce vendredi soir, Loic Perrin va participer peut-être à son dernier match sous les couleurs de l’ASSE. Joueur de devoir, le défenseur central pourrait finir en apothéose son aventure avec les Verts. Avec son club de toujours, il affrontera le PSG, en finale de la coupe de France, au Stade de France.

En face de Perrin, Thiago Silva entamera son baroud d’honneur avec le club de la capitale. Le capitaine du PSG a prolongé de quelques mois pour finir la saison avec les hommes de Thomas Tuchel. En fin de contrat, à l’instar du capitaine des Verts, O’Mostro s’apprête à refermer une parenthèse importante de sa carrière (8 saisons).

Thiago Silva a fait souffrir l’ASSE et Perrin

Sur les pelouses de France, Loic Perrin et Thiago Silva ont battu le fer à 15 reprises (10 fois en Ligue 1, 3 fois en coupe de la Ligue, 2 fois en coupe de France). Chose peu rassurante pour les supporters de l’ASSE, l’Auriverde est la bête noire du natif de Saint-Étienne. Le bilan tourne largement en faveur de Thiago Silva et du PSG : 11 victoires, 3 nuls (1 élimination aux tirs au but) et 1 défaite.

Pour, peut-être, son dernière match avec la tunique verte, malheureusement sans les fans de l’ASSE, Loic Perrin espère qu’il parviendra à conjurer le sort. Il y a en jeu la 7e victoire en doyenne des coupes de l’histoire de l’ASSE. Mais, pour cela, il devra arrêter Mbappé, Neymar et consorts.