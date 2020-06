ASSE, PSG – Mercato : Aouchiche pourrait filer à l’anglaise !

Cible privilégiée de l’ASSE, Adil Aouchiche (17 ans) affole les prétendants. Alors qu’il s’apprête à décliner un contrat professionnel au PSG, le milieu offensif est courtisé en France et aussi en Europe.

Aujourd’hui, le Daily Mail informe qu’Arsenal suit de très près la situation du jouer. L’intérêt du club londonien est de longue date. Mais, le refus d’Aouchiche de parapher son contrat professionnel au PSG pourrait accélérer les pourparlers. Une bien mauvaise nouvelle pour l’ASSE. Avec plus de concurrence, les Verts pourraient connaître des difficultés à conclure ce dossier dicté en priorité par Claude Puel.

Auteur de 3 apparitions avec le PSG cette saison, Adil Aouchiche a déjà pris la décision de poursuivre sa carrière hors de son club formateur. À l’instar de Tanguy Kouassi, en route pour le Bayern Munich, le natif du Blanc-Mesnil craint pour son temps de jeu.

L’international français moins de 18 ans privilégiera le projet qu’il lui assurera une place sur le terrain. Avec l’appui de Claude Puel, l’ASSE peut lui assurer une progression. Actuellement en reconstruction, Arsenal veut faire la part belle à la jeunesse. Selon le quotidien anglais, Mikel Artera est décrit comme un grand admirateur du joueur. L’ancien joueur du PSG pourrait donc convaincre Aouchiche de rejoindre la capitale anglaise. La chose ne sera pas aisée car le jeune espoir a déjà passé sa visite médicale dans le Forez.

