ASSE, PSG – Mercato : Puel absent de l’entraînement… pour négocier l’arrivée d’Aouchiche !

Claude Puel n’est pas présent ce lundi à l’entraînement des Verts. Il négocierait l’arrivée d’Adil Aouchiche (PSG) à l’ASSE…

Adil Aouchiche n’a pas repris l’entraînement avec le PSG ce lundi. Une absence convenue puisque le jeune milieu de terrain, en fin de contrat, ne prolongera pas dans la capitale. On le sait : le joueur est la priorité de Claude Puel à l’ASSE. Mais trois semaines après avoir visité les installations de L’Etrat et passé sa visite médicale à l’Hôpital Nord de Saint-Etienne, Aouchiche n’est toujours pas Stéphanois.

Ces derniers jours, plusieurs clubs se seraient positionnés, et non desmoindres puisque les intérêts du Bayern Munich, du RB Leipzig, du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund ont été évoqués. Une concurrence qui incite manifestement Claude Puel à redoubler d’efforts pour concrétiser le dossier. Ainsi, selon Mohamed Toubache-Ter, l’entraîneur des Verts n’est pas aux côtés de ses joueurs ce lundi à L’Etrat, parce qu’il « se bat comme un lion sur le dossier Adil Aouchiche !! ». Ce qui en dit long sur l’importance que le Castrais accorde au dossier.