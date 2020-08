ASSE, PSG – Mercato : Puel en dit plus sur les qualités d’Aouchiche

true

Recrue phare du mercato de l’ASSE, Adil Aouchiche nourrit de grandes attentes dans le Forez. Claude Puel compte beaucoup sur le milieu offensif.

À l’ASSE, Adil Aouchiche (18 ans) est devenu le nouvel étendard du projet porté par Claude Puel. Le coach des Verts a décidé d’axer un nouveau cycle basé sur la jeunesse. Libre de tout contrat après son départ du PSG, Aouchiche s’est engagé jusqu’en 2023 dans le Forez. L’ex-« Titi Parisien » a été séduit par le discours de son nouvel entraîneur.

Dans l’Equipe, Claude Puel a accepté de dévoiler les caractéristiques du natif du Blanc-Mesnil. À coup sûr, à la vue du forcing de Puel pour l’attirer, Aouchiche sera un élément important des pensionnaires de Geoffroy-Guichard dès cet exercice et dans les années à venir. « Il est prometteur, il a du talent et du potentiel. Il a déjà une grande maturité, estime Claude Puel. Il sait accélérer le jeu ou le calmer. Il a une excellente VMA (vitesse maximale aérobie), un bon sens de la passe décisive et pas mal de sang-froid, déjà. Il prend bien les infos, il voit les décalages, il est capable de mettre de la fluidité dans notre jeu et a une bonne frappe de balle. Et puis, c’est un super gars, avec une très bonne éducation, très pro et respectueux. »

Cette saison, avec les Verts, Aouchiche pourrait évoluer aussi bien en qualité de milieu relayeur ou offensif. Les supporters stéphanois, comme Claude Puel, attendent beaucoup de l’apport de l’international français moins de 18 ans. Désormais, après avoir longtemps hésité concernant son avenir, Aouchiche va devoir prouver sur le pré que l’ASSE ne s’est pas trompée en misant gros sur son potentiel.