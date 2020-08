ASSE, PSG : ne parlez (surtout) pas de Neymar à Yvan Neyou

true

Le milieu de terrain de l’ASSE, Yvan Neyou, brillant contre le PSG en finale de la Coupe de France, ne souhaite pas qu’on le surnomme Ney, comme Neymar.

Il y a quelques semaines, encore, le nom d’Yvan Neyou ne disait rien, mais alors rien du tout, aux observateurs du football français. Le milieu de terrain camerounais, qui évoluait en réserve dans le championnat portugais, n’avait pas encore signé à l’ASSE, pour la plus grande surprise des supporters stéphanois.

Mais ça, c’était avant. Avant une finale de Coupe de France contre le PSG, certes perdue (0-1), mais au cours de laquelle le joueur, déniché par Claude Puel, réalisa une très solide prestation. Depuis, les commentaires affluent. Et c’est donc presque logiquement que son surnom, « Ney », est sorti dans la presse. De là à ce que le Stéphanois accepte la comparaison avec le Brésilien du PSG, Neymar, il y a un monde. Propos accordés au Progrès et retranscrits par poteauxcarrés.

« Je veux continuer à progresser. Il faut que je continue à bosser pour être un meilleur joueur. »

« Mon surnom Ney, je ne suis pas trop fan. Les autres me chambrent avec ça. Ney, c’est Neymar, un extraterrestre. Je ne veux surtout pas qu’on me compare à lui. Je n’ai pas revu le match contre Paris. On m’a envoyé plusieurs vidéos. J’étais assez content que les gens apprécient ma performance mais pour moi, ce n’est pas une fin. Ce qui m’intéresse, c’est la suite. Je veux continuer à progresser. Il faut que je continue à bosser pour être un meilleur joueur. »