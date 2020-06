ASSE, PSG, OL : Le Graët espère plus que 5.000 spectateurs pour les finales

true

Le président de la FFF espère que la réouverture des stades à compter du 10 juillet permettra d’accueillir un public nombreux à la fin de ce mois.

L’annonce du gouvernement, hier, que les manifestations sportives seront de nouveau ouvertes au public à compter du 10 juillet a dû déprimer plus d’un supporter de football. En effet, il est d’abord question d’une jauge maximale de 5.000 personnes. Ce qui, même dans les années 20 au temps des premiers pas de la Coupe de France, n’était pas l’affluence de la finale.

Mais ce samedi, le président de la FFF, Noël Le Graët, a annoncé dans un communiqué que, tout en suivant les recommandations du gouvernement, il se pourrait que les finales des Coupes de France et de la Ligue, se disputent avec une affluence digne de ce nom : « La réouverture des stades à partir du 10 juillet, avec le retour des spectateurs limités à 5 000 personnes, représente une étape importante dans l’organisation des matches à venir ».

« Cela permet d’envisager une ouverture prochaine plus large d’accueil des spectateurs concernant la finale de la Coupe de France masculine fin juillet, la finale de la Coupe de la Ligue, les demies et la finale de la Coupe de France féminine début août ainsi que la reprise des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 programmés fin août. »