ASSE, PSG, OL : optimisme pour les finales après l’allocution de Macron ?

true

Reportées, les finales de coupes nationales vont avoir lieu. Hier, l’allocution du Président laisse un espoir aux supporters de l’ASSE, l’OL et du PSG.

Les supporters de l’ASSE ont tous en mémoire la folle célébration du but de Ryad Boudebouz. Le 5 mars dernier, l’international algérien avait permis aux Verts de battre le Stade Rennais pour rejoindre la finale de la Coupe de France. Une bouffée d’oxygène pour l’ASSE et ses supporters, qui avaient promis d’envahir le Stade de France. Ce bonheur les supporters de l’OL et du PSG devaient aussi le connaître.

Depuis, le Covid-19 est arrivé sur le Vieux-Continent et dans le monde. La Ligue 1 a été stoppée. Les finales de Coupe de France (PSG-ASSE) et Coupe de la Ligue (PSG-OL) ont été reportées. Aux dernières nouvelles, elles devraient avoir lieu, respectivement, le 1 et le 8 août. Synonymes de grandes fêtes populaires, ces finales devaient se jouer à huis clos.

Mais, la bonne maîtrise du Covid-19 laisse entrevoir un espoir fou aux supporters. Hier soir, Emmanuel Macron n’a pas fait d’annonce concrète sur les rassemblements. Il a précisé qu’ils continueraient à être « très encadrés ».

Noël Le Graët espère 20 000 personnes

Selon l’Equipe, il faudra patienter jusqu’en milieu de semaine pour espérer un dénouement : « Les arbitrages ne sont vraisemblablement pas encore pris, note un témoin interrogé. Ils devraient l’être cette semaine, puis dans le décret du 22 juin. On devrait y voir plus clair jeudi ou vendredi. »

Noël Le Graët est également convaincu que des actualisations favorables viendront : « Le président de la République a dit qu’il reprendrait la parole assez vite. D’autres membres du gouvernement pourraient également s’exprimer. À mon avis, si l’épidémie continue de baisser, il fera des annonces plus fortes pour la culture, les spectacles et le sport, dont le foot, en juillet. » Le président de la FFF souhaite voir 20 000 personnes garnir les tribunes pour ces finales.

Des annonces qui pourraient satisfaire les supporters du PSG, de l’OL et de l’ASSE. Les Gones et Verts joueront leur avenir européen lors de ces finales. En plus du prestige d’un trophée, un bout de la saison prochaine se jouera face à l’ogre parisien, qui voudra conserver sa mainmise sur le football hexagonal.