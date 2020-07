ASSE, PSG : Santini donne ses conseils aux Verts avant la coupe de France

true

Dans France Football, Jacques Santini a donné des pistes à l’ASSE pour contrarier le PSG, en finale de la coupe de France, le 24 juillet prochain.

Dans trois jours, l’ASSE défiera le PSG, au Stade de France, dans le cadre de la finale de la coupe de France. Le peuple Vert attend ce moment depuis de longs mois, après une saison galère. Lors de l’arrêt du championnat, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard pointaient à une piteuse 17e place. Pour retrouver la coupe d’Europe, les hommes de Claude Puel devront accrocher la 7e doyenne des coupes de l’histoire du club. Mais, la rencontre s’annonce déséquilibrée.

Dans France Football, Jacques Santini s’est confié avant ce choc. L’ex joueur (1969-1981) et entraîneur (1992-1994) de l’ASSE a d’abord fait le point sur les forces en présence. « Parfois, dans certaines associations, on a l’espoir que les deux joueurs ne jouent pas la même partition. Mais là, ce n’est pas du tout le cas. Neymar et Mbappé ont envie de jouer l’un avec l’autre. Ils sont très complémentaires. Neymar est un créateur génial, capable de faire des passes incroyables même en position arrêtée, donc il peut vraiment déclencher n’importe quand. Et Mbappé a un tel pouvoir d’accélération, une telle capacité à prendre l’espace, surtout quand il est servi aussi bien que par le Brésilien, que ça devient terriblement compliqué. »

Pour Santini, la première clef de la partie réside dans le fait de bloquer le côté gauche, une zone privilégiée par Neymar et Mbappé. « On ne peut pas priver Paris du ballon, Neymar non plus car c’est un joueur qui demande en permanence. Mais on sait que Mbappé et lui aiment venir sur leur côté gauche pour combiner. Donc il faut se préparer à réduire au maximum les espaces dans cette zone. »

Pour Santini, l’ASSE devra « être au contact » avant que Neymar et Mbappé reçoivent le ballon

Si, par malheur, les deux stars du PSG se retrouvent sur ce côté préférentiel, Santini conseille de défendre avec la tête. Le but est de pousser les génies à jouer dos au but. « Il faut essayer qu’ils ne reçoivent pas le ballon face au jeu ou de trois quarts face au but mais plutôt dos au jeu ou vers l ’extérieur. S’ils rentrent intérieur, ils deviennent vite insaisissables. Cela implique d’être au contact avant qu’ils reçoivent le ballon pour les empêcher de se retourner. Il faut aussi que les partenaires soient très proches car la priorité des priorités, c’est qu’ils ne prennent pas de vitesse sinon ça devient indéfendable. »

Néanmoins, à la place de Claude Puel, coach de l’ASSE, Santini n’opterait pas pour une défense à cinq. « Densifier le système en mettant cinq défenseurs, c’est un peu risqué car Saint-Étienne n’aura que très peu de solutions de relances à la récupération du ballon. Sur un match, ça sera difficilement tenable. En revanche, on peut densifier par de la présence. Par exemple, latéralement resserrer le bloc vers la gauche, quitte à libérer le couloir droit de l’attaque parisienne, d’autant que Meunier n’est plus là et que Di Maria rentre à l’intérieur. »

Enfin, Santini bloquerait Marco Verratti et Di Maria. D’après ses dires, l’Italien et l’Argentin sont les principales rampes de lancement du PSG. « Si on ne peut pas couper toute l’alimentation, il faut cibler une certaine alimentation. Je pense à Verratti, dont le dribble est davantage un dribble de conservation pour résister au pressing adverse. S’il est pressé, il a moins la capacité que Neymar à éliminer et trouver une passe en profondeur. Il a besoin de davantage de confort, surtout si on ferme son pied droit. Idem pour Di Maria, il faut fermer son pied gauche. C’est très difficile mais il va falloir que chaque Vert, dans la zone de ces deux joueurs, garde en tête ce genre de détails pour retirer un peu de confort aux passeurs parisiens. »