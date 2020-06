ASSE, PSG, Stade Rennais, Girondins : Aouchiche, Camavinga et Adli nommés pour le Golden Boy 2020

true

Adil Aouchiche, Eduardo Camavinga et Yacine Adli font partie des 100 jeunes talents nominés pour l’élection du Golden Boy 2020.

Organisateur de l’élection, Tuttosport révèle ce lundi la liste des 100 joueurs nommés pour le titre de « Golden Boy 2020 », un titre qui récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Celui-ci sera élu par 40 journalistes issus des journaux du Vieux Continent, dont L’Équipe, en France.

Parmi les favoris, on retrouve notamment Erling Haaland, son coéquipier à Dortmund Jadon Sancho, Ansu Fati (FC Barcelone) ou encore Alphonso Davies (Bayern Munich). La Ligue 1 sera représentée par le Rennais Eduardo Camavinga mais aussi les Lyonnais Amine Gouiri et Rayan Cherki, les Parisiens Adil Aouchiche et Mitchel Bakker, le Marseillais Marley Aké ou encore le Bordelais Yacine Adli. Le vainqueur succédera au Portugais de l’Atlético Madrid Joao Felix, sacré en 2019.