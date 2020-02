ASSE : Puel a déjà bien cerné le danger qui attend les Verts à d’Epinal

true

But : Claude, l’ASSE jouera Epinal en ¼ de finale de la Coupe de France. Que pensez-vous de ce tirage ?

Claude PUEL : On verra à l’usage. Epinal vient de réaliser une très grosse performance. On est prévenus. On a envie de faire le meilleur parcours possible et cela passera par une qualification contre cette équipe d’Epinal.

Vous avez évité le PSG…

Oui. Mais il ne faut pas croire que c’est un bon tirage, que c’est gagné d’avance. Demandez aux Lillois ! Les matches, il faut les jouer. Epinal est une équipe de valeur, qui encaisse très peu de buts dans son championnat. Elle est bien organisée. On a vu au Paris FC que tous les matches sont très difficiles. Cette qualification, il faudra aller la chercher.

La Coupe de France devient-elle un objectif ?

Elle reste un objectif. Elle l’est toujours. Elle ne l’est pas devenue parce qu’on va jouer Epinal en quart de finale. Quelque soit l’adversaire, on appréhende toujours cette compétition de la même façon.

On sent l’équipe à nouveau sur de bons rails après sa mauvaise passe de ces dernières semaines…

Je trouve que l’état d’esprit est très bon en ce moment. Je le dis souvent après les matches. On sent le groupe concentré. Les blessés reviennent. Ils apportent de la fraîcheur, de l’envie, et plus de possibilités pour moi. C’est très très bien. J’espère que ça va continuer.

Cela passera par un bon résultat Metz dimanche…

C’est ça. Ce ne sera pas facile. Les Messins viennent de faire un gros match à Reims. Ils ne sont pas loin de nous au classement. Ils remontent. Ce sera loin d’être facile.

A Monaco, vous avez associé William Saliba et Wesley Fofana. Allez-vous encore vous appuyer sur eux lors des matches à venir, sur leur duo ?

Je m’appuie sur les joueurs qui donnent tout, sur tous ceux qui sont connectés. Cette charnière a bien fonctionné à Monaco mais lors des matches précédents, avec Perrin et Fofana, ça s’était bien passé aussi. Les jeunes sont bien entourés avec Loïc. Il a la bonne parole.