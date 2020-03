ASSE : Puel a fait des Verts un premier de la classe dans une catégorie recherchée

true

L’ASSE est, avec le TFC, l’équipe ayant fait jouer le plus de joueurs nés en 2000 ou après cette saison. La mission rajeunissement est réussie !

La LFP a recensé ce jeudi le nombres de joueurs nés en l’an 2000 ou après évoluant en Ligue 1 cette saison. Et il s’avère que l’AS Saint-Etienne est le club, avec le Toulouse FC, qui en a lancés le plus (7 chacun). Ces sept pépites ont pour nom Maxence Rivera, Stefan Bajic, William Saliba, Bilal Benkhedim, Wesley Fofana, Charles Abi et Edmilson Indjai Correia.

Les mauvaises langues feront remarquer que les deux premiers de ce classement, le TFC et l’ASSE, sont en très mauvaise posture au classement. Les optimistes souligneront que Claude Puel avait notamment pour mission de rajeunir un effectif que l’un de ses prédécesseurs, Jean-Louis Gasset, avait voulu vieillissant. De ce côté-là, le pari est réussi…

Les clubs utilisant le plus de joueurs nés à partir de l’an 2000 cette saison :

1. Toulouse FC : 7 (Antiste, Gonçalves, Koné, Taoui, Diakité, Diarra, Adli)

. AS Saint-Etienne : 7 (Rivera, Bajic, Saliba, Benkhedim, Fofana, Abi, Indjai Correia)

3. AS Monaco : 5 (Zagre, Badiashile, Panzo, Foster Tchouaméni)

4. Stade Rennais F.C. :4 (Camavinga, Da Cunha, Gboho, Boey)

. Paris Saint-Germain : 4 (Aouchiche, Kouassi, Mbe Soh, Bakker)

6. LOSC : 3 (Djalo, Weah, Niasse)

. Olympique Lyonnais : 3 (Cherki, Solet, Bard)

. Dijon FCO : 3 (Loiodice, Philippe, Ngouyamsa)

. Girondins de Bordeaux : 3 (Adli, Bellanova, Lottin)

10. Stade de Reims : 2 (Mbuku, Touré)

. Olympique de Marseille : 2 (Lihadji, Aké)

. Montpellier Hérault SC : 2 (Chotard, Vidal)

. OGC Nice : 2 (Pelmard, Thuram)

14. Amiens SC : 1 (Lahne)

. Angers SCO : 1 (Aït Nouri)

. Nîmes Olympique : 1 (Denkey)

. FC Metz : 1 (Mikautadze)

. RC Strasbourg Alsace : 1 (Simakan)